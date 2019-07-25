Задержан подозреваемый в убийстве Елены Григорьевой

Управление Следственного комитета по Петербургу объявило о задержании подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. Им оказался ранее судимый уроженец Киргизии.

Следствие утверждает, что Григорьеву убили в результате бытовой ссоры. По версии следователей, подозреваемый в нетрезвом состоянии нанес ей не менее восьми ударов ножом в спину и в лицо в ходе «внезапно возникшего» конфликта.

По мнению следствия, Григорьева «вела асоциальный образ жизни» и «неоднократно распивала спиртные напитки», в том числе в компании с подозреваемым. Также следствие установило, что этот мужчина ранее напал на еще одного знакомого и похитил у него деньги и другие вещи.