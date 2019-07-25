Задержан подозреваемый в убийстве Елены Григорьевой

Управление Следственного комитета по Петербургу объявило о задержании подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. Им оказался ранее судимый уроженец Киргизии.
Следствие утверждает, что Григорьеву убили в результате бытовой ссоры. По версии следователей, подозреваемый в нетрезвом состоянии нанес ей не менее восьми ударов ножом в спину и в лицо в ходе «внезапно возникшего» конфликта.
По мнению следствия, Григорьева «вела асоциальный образ жизни» и «неоднократно распивала спиртные напитки», в том числе в компании с подозреваемым. Также следствие установило, что этот мужчина ранее напал на еще одного знакомого и похитил у него деньги и другие вещи.
Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Ее тело нашли на Пулковской улице с множеством ножевых ранений и следами удушья. Следствие продолжает искать причастных к преступлению. По некоторым данным, незадолго до смерти Григорьеву видели в компании. Сообщалось, что ей поступали угрозы.
Имя Григорьевой упоминалось в списке гомофобного проекта «Пила», угрожавшего активистам нападениями. ЛГБТ-активисты после ее смерти обратились к правоохранителям с требованием проверить сведения и найти авторов угроз.