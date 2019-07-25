На Левашовском кладбище открыли мемориал в честь репрессированных в СССР татар

Минувшим днем, 24 июля, на Левашовском мемориальном кладбище торжественно открыли памятный знак "Татарам - жертвам репрессий" - гражданам республики, которые были убиты или умерли в советское время в тюрьмах Ленинграда и области в период с 1937 по 1955 год.

В пресс-службе постпредства Татарстана в Петербурге поделились, что инициировал создание и установку памятника блокадник и учредитель организации "Татарская община Петербурга и Ленобласти" Шамиль Акбулатов. Авторами мемориала стали петербургские архитекторы Виталий Кузнецов и Лариса Кузнецова.

На мероприятии выступил муфтий Равиль хазрат Панчеев и прочитал суры из Корана и джаназ-намаз. После все присутствовавшие возложили к памятнику цветы.