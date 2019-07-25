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Новости

13:40

Москвичи пикетируют у 28 станций метро, требуя допуска независимых кандидатов до выборов в МГД

фото ЗакС политика Москвичи пикетируют у 28 станций метро, требуя допуска независимых кандидатов до выборов в МГД

Неравнодушные к предстоящим выборам в Мосгордуму жители столицы вышли на одиночные пикеты к 28 станциям метро, требуя допуска "забракованных" кандидатов до участия в электоральном событии, поделился с "Новой газетой" волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло.

На данный момент на участие в мероприятии записались 233 человека, однако организаторы ожидают большего наплыва протестной аудитории. Цель пикетов - проинформировать москвичей о грядущем несогласованном митинге 27 июля, который должен состояться в случае полноценного отказа в регистрации всем независимым кандидатам.

"Сегодня мы информируем москвичей об акции 27 июля, но ни в коем случае не призываем к участию в ней", - уточнил Миняйло.

Как сообщил активист, один пикетчик у станции "Кузьминки" уже заинтересовал полицию: его задержали по подозрению в нарушении порядка объявления выходных данных (ст. 13.22 КоАП), однако позже отпустили без протокола.

Накануне за призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля на 30 суток арестовали политика Алексея Навального и координатора его столичного штаба Олега Степанова.

Также ночью прошли обыски у незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Юлии Галяминой и других. Всех их вызвали на допрос в полицию.

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14:46    
14-01 Действительно, психически неуравновешенные и зацикленные на политике граждане, подзуживаемые пятиколонниками, могут многое. Но для первых есть психлечебницы, для других дубинки и камеры. Можешь выбирать. Сколько таких намёков  на угрозы мы слышали ! И все они как в воду пукнуть. Успокойся, займись спортом, детьми, культурными мероприятиями и станет легче.

14:01    
13-50
Голубчик, это только начало. Когда людям уже нечего терять они на многое способны. Поживем - увидим.

13:50    
Путин всем доказал, что умеет держать удар и не поддаётся на провокации врагов России, как внешних, так и внутренних!!! Думаю, что и планируемые сейчас в Москве провокации прозападных экстремистов обречены на поражение, а то и тотальный разгром с массовыми посадками!

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