Шишкина: «Справедливая Россия» пока не готовит наблюдателей на «дачные» участки

«Справедливая Россия» выступает против создания избирательных участков вне Петербурга. Об этом 25 июля в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила руководитель регионального отделения партии марина Шишкина.

- Мы категорически против этих участков. Мы считаем, что это будет большая мошенническая схема. Это моё однозначное мнение. Я знаю, что его разделяют большинство членов бюро, - сказала Шишкина.

Она уточнила, что пока «Справедливая Россия» не приняла официального решения по наблюдателям на экстерриториальных участках. Это произойдет на бюро партии на следующей неделе, добавила Шишкина.

Ранее кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова предложила установить на избирательных участках вне Петербурга видеонаблюдение и комплексы обработки избирательных бюллетеней. Также кандидат сообщила, что ее партия будет готовить наблюдателей для этих участков.

Шишкина во время диалога с ЗАКС.Ру отметила, что это личное мнение Тихоновой.

- Надежда Геннадьевна поспешила. Это не мнение партии. Это ее частное мнение, - сказала глава регионального отделения «Справедливой России».

Напомним, Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила открыть избирательные участки в садоводчествах Ленинградской и Псковской областей. Всего ГИК намерен создать 92 «дачных» участка. Оппозиционные политики выступили против таких участков – они считают, что там можно фальсифицировать выборы.

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