ККИ выселил казаков-нелегалов из дома Балинского на Большой Монетной

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом выселили из помещений нежилого фонда и, по совокупности, объекта культурного наследия "Дом А.И. Балинского" представителей Ставки Атамана общественной организации "Союз казачьих формирований". Здание расположено по адресу: улица Большая Монетная, 22.

Упомянутая организация прекратила свою деятельность в статусе юридического лица ещё в 2011 году.

Помещения внутри здания использовались не только как офис казаков, но и для личных нужд - в качестве жилплощади.

Ранее Смольный сдал "Союзу казачьих формирований" обозначенные помещения в аренду, однако вскоре передумал и договор расторг, дав организации некоторое время для того, чтобы их освободить. Добровольно этого сделано не было, в связи с чем ККИ выселил казаков принудительно.