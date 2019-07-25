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Новости

14:25

СБУ задержала российский танкер, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе

фото ЗакС политика СБУ задержала российский танкер, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе

Служба безопасности Украины задержала принадлежащий России танкер "Нейма" (NEYMA), который якобы участвовал в блокаде украинских судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года, уведомляет СБУ у себя в Facebook

В послании силовиков отмечается, что российское судно могло быть задействовано в операции по перекрытию доступа в Азовское море украинским военным кораблям. После инцидента были задержаны 24 моряка-украинца, которые на данный момент пребывают в СИЗО в ожидании своей участи на территории РФ.

СБУ под руководством Военной прокуратуры проводит досудебное расследование по факту незаконной блокировки кораблей.

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Фото: скрин новости портала "Керчь.Инфо" от 25 ноября 2018 года. Судно на фото - задержанный танкер "Нейма"

Напомним, 25 ноября 2018 года украинский буксир в акватории Черного моря подвергся тарану и обстрелу со стороны российских военных кораблей, принадлежащих погранслужбе ФСБ.

Киев, а также часть международного сообщества сразу после ареста украинцев упрекали и обвиняли российскую сторону в том, что моряки не содержатся в тех условиях, которые положены военнопленным, и не утверждены в этом статусе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского коллегу Владимира Путина выпустить его соотечественников на свободу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:12    
Началась война с танкерами...Украина опасно шутит, ведь Путин может серьёзно врезать, к примеру, наглухо перекрыть морской путь к Одессе, а Украине ответить совершенно нечем!

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