СБУ задержала российский танкер, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе

Служба безопасности Украины задержала принадлежащий России танкер "Нейма" (NEYMA), который якобы участвовал в блокаде украинских судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года, уведомляет СБУ у себя в Facebook.

В послании силовиков отмечается, что российское судно могло быть задействовано в операции по перекрытию доступа в Азовское море украинским военным кораблям. После инцидента были задержаны 24 моряка-украинца, которые на данный момент пребывают в СИЗО в ожидании своей участи на территории РФ.

СБУ под руководством Военной прокуратуры проводит досудебное расследование по факту незаконной блокировки кораблей.

Фото: скрин новости портала "Керчь.Инфо" от 25 ноября 2018 года. Судно на фото - задержанный танкер "Нейма"

Напомним, 25 ноября 2018 года украинский буксир в акватории Черного моря подвергся тарану и обстрелу со стороны российских военных кораблей, принадлежащих погранслужбе ФСБ.

Киев, а также часть международного сообщества сразу после ареста украинцев упрекали и обвиняли российскую сторону в том, что моряки не содержатся в тех условиях, которые положены военнопленным, и не утверждены в этом статусе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского коллегу Владимира Путина выпустить его соотечественников на свободу.

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