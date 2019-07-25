ФСБ расследует дело о хищении бюджетных денег при ремонте Интендантских складов

ФСБ задержала подозреваемых в хищении денег из бюджета Петербурга, выделенных на реставрацию и ремонт Интердантских складов, передает «Интерфакс».

Сумма похищенного не уточняется, известно, что это – особо крупный размер. Деньги должны были пойти на капитальный ремонт и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения – «Здание Главного Кригс-Комиссариата "Интендантские склады"». Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Реставрация в здании идет с 2015 года, завершить все работы планируется в 2020 году. В здании

Здание Главного кригс-комиссариата было построено в 1772 - 1777 годах. Имя архитектора неизвестно. В первой половине ХХ века к трем этажам здания были пристроены еще два этажа. В здании разместятся Российское военно-историческое общество, «Росконцерт», «СЗД», Музей-заповедник «Кижи», Санкт-Петербургская консерватория и другие учреждения.