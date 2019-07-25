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15:47

Инициаторы объяснили необходимость рабочей группы по наблюдению за «дачными» избирательными участками

фото ЗакС политика Инициаторы объяснили необходимость рабочей группы по наблюдению за «дачными» избирательными участками

Главе петербургского Горизбиркома Виктору Миненко 25 июля передали открытое письмо с просьбой создать рабочую группу по контролю за экстерриториальными участками в Ленинградской и Псковской областях, на которых  8 сентября можно будет проголосовать за кандидатов в губернаторы Петербурга.

Под обращением подписались два человека: член совета по правам человека при президенте России Александр Брод и руководитель исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова. Они заявили, что надеются на положительную реакцию Миненко и ожидают, что в будущем в группу войдут сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, представители  кандидатов в губернаторы, правозащитники, политологи и прочие эксперты.

- Вопросы видеонаблюдения, работы КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней – прим. ЗАКС.Ру), доступности этих участков, наблюдателей на этих участках, сохранности бюллетеней, списков – все эти вопросы нужно в регулярном режиме обсуждать. Нам, общественникам, представителям кандидатов вместе с коллегами из избирательной комиссии [необходимо] посещать эти участки, смотреть своими глазами, записывать на видео, выкладывать в интернет, что это не фейковые участки, - объяснил Брод.

По словам Булгаковой, рабочая группа поможет «сбавить накал страстей», вызванный сообщениями о том, что выборы губернатора Петербурга пройдут в том числе в садоводческих товариществах на территории соседних регионов.

- Мы считаем, что участие общественности и представителей участников общественного процесса поможет более грамотно выстроить работу по голосованию на экстерриториальных участках, - отметила Булгакова.

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 72 «садовых» избирательных участках в Ленинградской области и 20 участках в Псковской области. Это решение объясняют дачным сезоном и маломобильностью пожилых избирателей. По оценке члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, около 200 тысяч петербуржцев в первых числах сентября будет находиться в садоводческих массивах соседних регионов.

Решение Горизбиркома о создании экстерриториальных избирательных участков раскритиковали все кандидаты в губернаторы, кроме действующего градоначальника Александра Беглова. В частности, член КПРФ Владимир Бортко, рассуждая о грядущем «голосовании во Пскове» на одном из митингов,  заявил, что готовится фальсификация. Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова в беседе с ЗАКС.Ру выразила опасение, что «дачные» участки могут быть не оборудованы системами видеонаблюдения и КОИБ.

Напомним, московский правозащитник Брод и раньше принимал участие в общественно-политической жизни Петербурга. Так, в январе стало известно, что вице-губернатор Любовь Совершаева пригласила его возглавить региональную рабочую группу по развитию институтов гражданского общества. После силового разгона участников первомайского шествия за честные выборы по Невскому проспекту, Брод занял сторону силовиков и заявил, что провокации устроили отдельные участники акции.

Сергей Еремеев


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16:54    
Если инициаторы - "сброд" и "корпус стражей исламской революции", то можно быть уверенными: готовится крупномасштабная фальсификация, под прикрытием лженаблюдения.

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