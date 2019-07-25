Инициаторы объяснили необходимость рабочей группы по наблюдению за «дачными» избирательными участками

Главе петербургского Горизбиркома Виктору Миненко 25 июля передали открытое письмо с просьбой создать рабочую группу по контролю за экстерриториальными участками в Ленинградской и Псковской областях, на которых 8 сентября можно будет проголосовать за кандидатов в губернаторы Петербурга.

Под обращением подписались два человека: член совета по правам человека при президенте России Александр Брод и руководитель исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова. Они заявили, что надеются на положительную реакцию Миненко и ожидают, что в будущем в группу войдут сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, представители кандидатов в губернаторы, правозащитники, политологи и прочие эксперты.

- Вопросы видеонаблюдения, работы КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней – прим. ЗАКС.Ру), доступности этих участков, наблюдателей на этих участках, сохранности бюллетеней, списков – все эти вопросы нужно в регулярном режиме обсуждать. Нам, общественникам, представителям кандидатов вместе с коллегами из избирательной комиссии [необходимо] посещать эти участки, смотреть своими глазами, записывать на видео, выкладывать в интернет, что это не фейковые участки, - объяснил Брод.

По словам Булгаковой, рабочая группа поможет «сбавить накал страстей», вызванный сообщениями о том, что выборы губернатора Петербурга пройдут в том числе в садоводческих товариществах на территории соседних регионов.

- Мы считаем, что участие общественности и представителей участников общественного процесса поможет более грамотно выстроить работу по голосованию на экстерриториальных участках, - отметила Булгакова.

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 72 «садовых» избирательных участках в Ленинградской области и 20 участках в Псковской области. Это решение объясняют дачным сезоном и маломобильностью пожилых избирателей. По оценке члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, около 200 тысяч петербуржцев в первых числах сентября будет находиться в садоводческих массивах соседних регионов.

Решение Горизбиркома о создании экстерриториальных избирательных участков раскритиковали все кандидаты в губернаторы, кроме действующего градоначальника Александра Беглова. В частности, член КПРФ Владимир Бортко, рассуждая о грядущем «голосовании во Пскове» на одном из митингов, заявил, что готовится фальсификация. Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова в беседе с ЗАКС.Ру выразила опасение, что «дачные» участки могут быть не оборудованы системами видеонаблюдения и КОИБ.

Напомним, московский правозащитник Брод и раньше принимал участие в общественно-политической жизни Петербурга. Так, в январе стало известно, что вице-губернатор Любовь Совершаева пригласила его возглавить региональную рабочую группу по развитию институтов гражданского общества. После силового разгона участников первомайского шествия за честные выборы по Невскому проспекту, Брод занял сторону силовиков и заявил, что провокации устроили отдельные участники акции.

Сергей Еремеев

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