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Муниципал

16:04

Коммунисты снова пикетируют у Горизбиркома

фото ЗакС политика Коммунисты снова пикетируют у Горизбиркома

Перед входом в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 25 июля встал с одиночным пикетом выдвиженец в муниципальные депутаты от КПРФ в МО «Сергиевское» Юрий Боковин, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Боквина, 8 кандидатов от КПРФ так и не смогли зарегистрироваться в ИКМО «Сергиевское». Он добавил, что кандидаты писали обращения в Следственный комитет, Горизбирком и Центральную избирательную комиссию.

Вместе с Боковиным у ГИКа находится депутат Законодательного собрания от КПРФ Ирина Иванова. Она сообщила, что 26 июля представители партии направят новую жалобу в ЦИК на бездействие Горизбиркома. Также КПРФ намерена обратиться в суд с требованием признать выборы в МО «Сергиевское» незаконными, рассказала депутат.

Напомним, в период выдвижения кандидатов в депутаты МО «Сергиевское» доходило до драк. В местное ИКМО не могли попасть ни кандидаты, ни представители ГИК и ЦИК. Глава Горизбиркома Виктор Миненко называл нарушения в местном ИКМО «вопиющими». На митинге за честные выборы 24 июля имя главы ИКМО Елены Элкониной со сцены было названо перед четырехтысячной толпой в числе тех, кто особенно оскандалился в эту избирательную кампанию. 

София Саттарова


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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