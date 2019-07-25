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17:12

Главу пресс-службы московского МВД наказали за ошибки в освещении дела Голунова

фото ЗакС политика Главу пресс-службы московского МВД наказали за ошибки в освещении дела Голунова

Главу управления общественных связей и информации МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за ошибок при освещении задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает РБК со ссылкой на председателя Республиканского юридического общества Александра Хаминского.

Хаминский получил ответ от московского главка на запрос по поводу правовой оценки действий Титова. Какая именно санкция применена к главе пресс-службы московской полиции, не уточняется. Сам Титов отказался от комментариев.

Иван Голунов стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста. 1 июня «Медуза» и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследование, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.

В официальных сообщениях МВД по делу Голунова было указано, что при задержании у журналиста нашли свертки с порошком при личном досмотре и по месту проживания. К сообщению были прикреплены фотографии нарколаборатории. МВД утверждало, что это снимки из дома Голунова, сделанные при его присутствии, но знакомые обратили внимание, что помещение на фото выглядит совсем не как квартира журналиста. Тем не менее, пресс-служба продолжала утверждать, что снимки подлинные, и только спустя время признало ошибку. Была назначена служебная проверка.

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