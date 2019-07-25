Беглов и Шойгу оценили готовность пансиона для воспитанниц Минобороны

Временный градоначальник Северный столицы Александр Беглов, побывав с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу на репетиции парада ко дню ВМФ, который на три часа парализовал движение в центре города, после показал руководителю ведомства ход работ по строительству пансиона для воспитанниц Минобороны на Бычьем острове.

Там уже завершено возведение основного здания, в котором, в частности, разместятся музыкальная школа, спортивный и актовый залы, бассейн. Первых учащихся пансион примет уже 1 сентября. Изначально заявлялось, что в заведении будут проходить обучение 560 воспитанниц, однако на данный момент их число сократилось вдвое - до 240.

В пансионе на бюджетной основе будут проходить обучение дочери военнослужащих, отбывающих долг в отдаленных гарнизонах России, а также же девочки из неполных военных семей, потерявших кормильца в боевых действиях. Воспитанницы пансиона смогут поступить как в военные, так и в гражданские вузы.

Ранее Бычий остров принадлежал Аркадию Ротенбергу, который хотел построить там гостиницу.

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