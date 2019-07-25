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Муниципал

18:01

ГИК признал базы МВД, по которым проверяли подписи в поддержку кандидатов, устаревшими

фото ЗакС политика ГИК признал базы МВД, по которым проверяли подписи в поддержку кандидатов, устаревшими

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 25 июля провела очередное заседание. В частности, на нем приняли решение по выдвиженцам Штаба Алексея Навального в Петербурге в МО «Смольнинское».

ГИК решил отменить их отказ в регистрации и отправить решение на пересмотр в ИКМО. Среди кандидатов экс-координатор Штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов.

Член ГИК Дмитрий Краснянский напомнил, что Михайлов выступал ранее на заседании рабочей группы. Он убедил членов Горизбиркома в том, что сведения в его подписных листах верны, а пришедшая информация из базы МВД устарела, рассказал Краснянский.

Ранее решение об отмене отказа в регистрации приняла рабочая группа ГИК.

ИКМО "Смольнинское" отказала Михайлову и его соратникам по штабу в регистрации 11 и 12 июля. Большинство подписей, отданных в поддержку независимых кандидатов, комиссия признавала недействительными из-за несоответствия данных избирателей данным базы МВД. Многие оппозиционные кандидаты предполагали, что базы для проверки используют неактуальные.

София Саттарова

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20:01    
Базу МВД составляли еще братья Гримм, похоже.
А выверял Шарль Перро.

18:43   Алексей  
Марченко - НАШ депутат! МО Сергиевское принадлежит Евгению МарчеНко! Руки прочь от собственности Евгения Евгеньевича МарчЕнк0!

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