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18:35

Вслед за Соболь отказали в регистрации кандидатом в депутаты МГД и Гудкову

фото ЗакС политика Вслед за Соболь отказали в регистрации кандидатом в депутаты МГД и Гудкову

Мосгоризбирком не стал удовлетворять апелляционную жалобу политика Дмитрия Гудкова, который пытался оспорить свой недопуск на выборы в Мосгордуму. Трансляция заседания велась у него в Facebook. 

Собрание комиссии проходило в малом зале МГИК, так как в большом всё еще оставалась аналогично незарегистрированная Любовь Соболь, заявившая ранее, что продолжит голодовку в стенах избиркома.

Гудков был снят с выборов МГИК за то, что превысил норму брака подписей, установленную на отметке 10%: из поданных им 5846 подписей недействительными оказались 1072.

Накануне за призывы к участию в несанкционированном мероприятии на 30 суток арестовали политика Алексея Навального и координатора его столичного штаба Олега Степанова.

Минувшей ночью, помимо Гудкова и Соболь, прошли обыски и у других незарегистрированных кандидатов - Ивана Жданова, Юлии Галяминой и прочих. Всех их вызвали на допрос в полицию.

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