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19:00

"Большая державная нужда": Невзоров пофантазировал на тему празднования Дня ВМФ

фото ЗакС политика "Большая державная нужда": Невзоров пофантазировал на тему празднования Дня ВМФ

Политический обозреватель, публицист Александр Невзоров, как петербуржец, уверен, что грядущий день Военно-морского флота – "забава" исключительно державная и "скрепоносная", и в корне своем – очередная абсолютно бесполезная затея, организованная исключительно с тем, чтобы в очередной раз доставить горожанам максимально дискомфорта.

Как автолюбитель, Невзоров сетует, что в первую очередь от данного мероприятия "страдают" владельцы машин, вынужденные часами простаивать в пробках. Сегодня, 25 июля, центр города вновь "окрасился" в "черно-красный" из-за репетиции парада.

День Военно-морского флота – это такая большая державная нужда. Задача проведения этого мероприятия понятна – это организация пробок и доставление всем максимальных неудобств, а также обеспечение возможности поглазеть, куда-нибудь сводить мужа-идиота, тупого ребенка, который, воткнувшись в айфон, будет ходить в этой толпе,

Если бы Невзорову представилась возможность срежиссировать мероприятие по своему усмотрению, то вместо того, чтобы "заталкивать в Неву несколько страшненьких корабликов", он бы установил спецоборудование, способное проецировать масштабные голограммы - и вывел бы на них "изображения всех моряков, убитых нелепыми предписаниями и запретами. Там бы были не только «Курск» и «Лошарик» – а также экипажи всяких М-200, ТЛ-995, С-342" и других. Под конец мероприятия Невзоров бы заставил проплыть по голографическим волнам утопленный авианосец "Адмирал Кузнецов".

Однако, подытожил Невзоров, не следует омрачать праздник демонстрацией исключительно печальных событий.

"Шквал восторга вызывало бы показательное протаскивание украинского баркаса «Новые ворота» [захваченного в Керченском проливе буксира «Яны капу»]. Поскольку это была единственная весомая победа флота за последние 50 лет", - поставил точку в рассуждении публицист.

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19:48    
Как уже достали эти русофобы-идиоты - Невзоров, Вишневский, Резник, Шендерович и тд. Россия великая морская держава, сейчас потихоньку возрождает мощь ВМФ! Почему бы ВМФ не провести парад с показом российскому народу своих достижений в боевой подготовке и новых образцов боевой техники! С наступающим праздником, военные моряки!!!

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