ГИК выигрывает в суде все споры по регистрации кандидатов в мундепы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия за последние два дня участвовала в 11 судебных заседаниях в качестве ответчика. Об этом ЗАКС.Ру 25 июля рассказал член ГИК Олег Зацепа, который представляет комиссию в судах.

Иски к Горизбиркому в частности подают кандидаты в муниципальные депутаты. Они требуют отменить регистрацию других кандидатов, решение по регистрации которых принял ГИК, уточнил Зацепа.

- Речь идет о случаях, когда мы отменяли решения избирательных комиссий муниципальных образований об отказе в регистрации и не возвращали им на новое рассмотрение, а принимали решение о регистрации сами. В этом случае, оно оспаривается в городском суде и ответчиками являемся мы, - рассказал член ГИК.

Он добавил, что 10 исков были об отмене регистрации, а одиннадцатый - иск депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, оспаривавшего свой недопуск до губернаторских выборов. Все судебные споры Горизбирком выигрывает, уточнил Зацепа. Он отметил, что в выходные ожидается ещё два судебных заседания.

Также Зацепа сообщил, что сейчас Горизбирком старается принимать меньше решений о самостоятельной регистрации кандидатов.

- Стараемся только в самых крайних случаях такие решения принимать. Потому что, если кому-то не понравится, в том числе по совершенно надуманным поводам, то в суд побежим мы. А жалобами надо заниматься..., - пояснил член ГИК.

В частности, на заседании 25 июля Горизбирком решил самостоятельно зарегистрировать только трёх кандидатов в мундепы. По 33 выдвиженцам ГИК решил отменить отказ в регистрации и отправить дело на пересмотр в ИКМО, а 25 жалоб оставлено без удовлетворения.

София Саттарова

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