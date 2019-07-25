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Новости

19:56

Возле Серебряного пруда жители протестуют против застройки территории

фото ЗакС политика Возле Серебряного пруда жители протестуют против застройки территории

Жители Выборгского района собрались на народном сходе с тем, чтобы выразить свое несогласие с продолжающимся строительством высотного дома возле Серебряного пруда, часто называемого в народе "Серебкой".

Активисты позиционируют мероприятие также как мини-референдум. Свои протестные подписи они намерены направить в городское правительство. На акции присутствует депутат ЗакСа Борис Вишневский. По оценке корреспондента ЗАКС.Ру, вместе с ним митингуют около ста человек.

Высотка задумана строительной компанией "Легенда" как 25-этажный дом по адресу Институтский проспект, 16, несмотря на то, что микрорайон состоит в основном из девятиэтажек. Строительство вызывает сильный протест ещё и потому, что под этим земельным участком протекает так называемый плывун, из-за которого в районе площади Мужества за последние сорок лет обрушивались здания и годами была парализована работа метрополитена.

Владимир Дукельский


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:21   Ольга  
Марченко - НАШ депутат! М0 СергиевскОе принадлежит Евгению Марченко! Руки прочь от собственности ЕвгениЯ Евгеньевича МарчЕнк0!

20:11    
Хватит воровать наши парки! Все на выборы. Зачем нам такие странные депутаты и управленцы.

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