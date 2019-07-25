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20:35

СМИ: Чиновница Смольного пыталась продать билеты на бесплатный парад ВМФ

фото ЗакС политика СМИ: Чиновница Смольного пыталась продать билеты на бесплатный парад ВМФ

Накануне, 24 июля, дама по имени Кристина Еременко попыталась стать предпринимателем, заработав на продаже бесплатных билетов на предстоящий парад в честь дня Военно-морского флота, извещает "Фонтанка".

Вероятнее всего, женщина является сотрудницей Смольного, а именно аппарата нынешнего вице-губернатора Николая Бондареко. Стоимость одного билета Еременко оценила в 500 рублей. Пригласительные на часть парада, которая пройдет в Кронштадте, появились в продаже вчера.

По сведениям "Фонтанки", женщина, зовущаяся Кристиной Еременко, ранее работала в аппарате экс-вице-губернатора Игоря Албина, однако после того, как он ушел, перешла "под крыло" Бондаренко.

Председатель комитета по вопросам законности Ольга Аришина сообщила, что руководимое ей подразделение Смольного получило 8 тысяч пригласительных на парад, предназначенных для реализации на безвозмездной основе; ещё две тысячи отдали администрации Кронштадта. По её словам, контроль за реализацией билетов не установлен.

Бондаренко подтвердил, что Еременко является подконтрольной ему сотрудницей, однако проводить проверку сомнительной продажи отказался, сославшись на то, что "это должно остаться на её совести".

"Фонтанке" удалось кратко побеседовать с чиновницей, которая, впрочем, отказалась признавать факт продажи билетов. Вскоре после звонка из "ВКонтакте" исчезло сообщение о продаже, а реализовавший её аккаунт - удален.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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