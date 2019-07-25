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20:52

В Петербурге проектируют новое здание для размещения переполненных архивов

фото ЗакС политика В Петербурге проектируют новое здание для размещения переполненных архивов

Специалисты разрабатывают проект нового - единого - комплекса для размещения в нем двух переполненных городских архивов - Центрального государственного исторического архива и Центрального государственного архива литературы и искусства Петербурга.

Площадь нового восьмиэтажного здания составит 18 тысяч квадратных метров. На его территории расположатся более 2,3 млн архивных документов. На первых двух этажах займут своё место актовый и выставочный залы.

На данный момент действующие здания архивов заполнены на 134 процента.

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