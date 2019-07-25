Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

25 июля, 23:09

К зарегистрированному кандидату в Мосгордуму приходили из СК

фото ЗакС политика К зарегистрированному кандидату в Мосгордуму приходили из СК

Независимый кандидат в депутаты Московской городской думы Роману Юнеману вечером 25 июля сообщил в своем Twitter, что за сегодняшний день его дважды пыталась посетить представители Следственного комитета. Однако правоохранители приходили по старому адресу политика, где он давно не проживает. 

Позже Юнеман сообщил, что созвонился с сотрудниками Следственного комитета и его заверили, что целью визита был не обыск. "Хотят что-то вручить. Что — пока не ясно. Кто — тоже непонятно. Сказал им актуальный адрес и попросил не ломиться к тёще. Завтра в 10:00 утра принесут", - написал кандидат.

Роман Юнеман, в отличие от таких известных оппозиционных кандидатов, как Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, успешно прошел этап регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Вчера, когда оппозиционеры сообщали об обысках в их домах и вызовах на допрос в связи с уголовным делом по ст.141 УК РФ о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, кандидат с силовиками не сталкивался. Во время интервью с "Медузой" Юнеман предположил, что его допустили до участия в выборах из-за того, что он так называемый "ноунейм" и власть не считает его опасным кандидатом. Кроме того, он предположил, что присутствие хотя бы одного независимого кандидата в бюллетене позволит избиркому делать вид, что оппозиция могла бы участвовать в выборах, если бы не грубые нарушения при сборе подписей.

Говоря об обысках в домах других кандидатов, Юнеман сказал: "Я думаю, мне должны доставить повестку [на допрос]. Прийти могут в любой момент. Но пока что ко мне не приходили. <...> Но во всяком случае я к этому готов, подписал с адвокатом соглашение о защите". Через несколько часов после публикации этого интервью стало известно о визите СК к Юнеману. 

Напомним, сегодня Мосгоризбирком вновь отказал в регистрации Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Константину Янкаускасу, Ивану Жданову и Сергею Митрохину. Соболь в знак протеста решила продолжить свою голодовку в здании избиркома и требует встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Она находится там уже 12 часов. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

0:20 Независимого кандидата в Мосгордуму Соболь задержали

25 июля, 23:34 Любовь Соболь вынесли на диване из Мосгоризбиркома

25 июля, 20:11 Ивана Жданова аналогично не стали регистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы

25 июля, 18:35 Вслед за Соболь отказали в регистрации кандидатом в депутаты МГД и Гудкову

25 июля, 15:00 МГИК окончательно отказала Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

25 июля, 13:40 Москвичи пикетируют у 28 станций метро, требуя допуска независимых кандидатов до выборов в МГД

25 июля, 13:15 Гудков о допросе в СК: Следователь сказал, что будет какой-то "сюрприз"

25 июля, 11:56 Памфилова призвала полицию действовать корректно на фоне ночных обысков у кандидатов в Мосгордуму

25 июля, 10:19 Кандидат в депутаты Мосгордумы Соболь получила повестку на допрос в полицию

25 июля, 3:40 Оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы обыскали и вызвали на допрос

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
0:20 Независимого кандидата в Мосгордуму Соболь задержали

25 июля, 23:34 Любовь Соболь вынесли на диване из Мосгоризбиркома

25 июля, 23:09 К зарегистрированному кандидату в Мосгордуму приходили из СК

25 июля, 20:52 В Петербурге проектируют новое здание для размещения переполненных архивов

25 июля, 20:35 СМИ: Чиновница Смольного пыталась продать билеты на бесплатный парад ВМФ

25 июля, 20:11 Ивана Жданова аналогично не стали регистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы

25 июля, 20:01 Митинг в поддержку сестер Хачатурян перенесли из-за подготовки ко Дню ВМФ

25 июля, 19:56 Возле Серебряного пруда жители протестуют против застройки территории   1

25 июля, 19:36 Курганский активист "оскорбил" власть, выложив "ВКонтакте" глумливую песню про Путина   1

25 июля, 19:32 Муниципал: Единороссы Васильевского острова "переоделись" в активистов   1

25 июля, 19:04 Муниципал: Несостоявшийся кандидат в губернаторы Петербурга требует 1 трлн рублей у ИКМО «Владимирский округ»     2

25 июля, 19:03 ГИК выигрывает в суде все споры по регистрации кандидатов в мундепы

25 июля, 19:00 "Большая державная нужда": Невзоров пофантазировал на тему празднования Дня ВМФ   2

25 июля, 18:37 Муниципальный скандалист Петербурга

25 июля, 18:35 Вслед за Соболь отказали в регистрации кандидатом в депутаты МГД и Гудкову

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru