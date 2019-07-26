Независимого кандидата в Мосгордуму Соболь задержали

Любовь Соболь была задержана полицией в ночь с 25 на 26 июля возле здания Московской избирательной комиссии, где она провела до этого 12 часов, требуя встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Полиция силой потащила юриста ФБК и незарегистрированного кандидата Соболь в машину, как только она покинула территорию Мосгоризбиркома. Как пишет "Дождь", оппозиционерку доставили в ОВД "Тверское".

Как написала сама Соболь в Twitter, заявление на нее написал начальник охраны Мосгоризбиркома. Она также сообщила, что ее повели к оперуполномоченному, не дожидаясь приезда ее адвоката.

25 июля Мосгоризбирком отклонил апелляцию Соболь на отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. В знак протесты она решила продолжить свою, уже 13-дневную, голодовку в здании избирательной комиссии, пока с ней не согласиться встретиться лично глава Центризбиркома Элла Памфилова. После одиннадцати часов вечера охрана вынесла Соболь на улицу вместе с диваном, на котором та сидела.