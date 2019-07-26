"Это беспредел!": На свалке в Невском районе обнаружили копии паспортов россиян

На несанкционированной свалке в Невском районе - между Дальневосточным районом и Октябрьской набережной - подписчики паблика "Признавашки ДТП и ЧП Петербург" разместили фотографии нелегальной свалки, на которой в обилии покоятся различного рода документы - в том числе, копии паспортов россиян и печати организаций.

Среди груд мусора отчетливо видны листы со сканами документов, папки, набитые различными файлами, юридические бумаги, переписки с налоговой, свидетельства о регистрации юрлиц и прочее.

Пользователи порекомендовали позвонить и сообщить о наличии выброшенных документов в полицию и районную администрацию. В противном случае бумагами по своему усмотрению могут воспользоваться мошенники.

"Это беспредел!", - констатировали подписчики.