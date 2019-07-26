Цивилёв просит МВД проверить продажу бесплатных билетов на парад ВМФ

Петербургский парламентарий Алексей Цивилев направил обращение на имя главы ГУ МВД по городу и Ленобласти Романа Плугина с просьбой провести проверку по факту продажи бесплатных билетов на парад Военно-морского флота в Кронштадте.

В случае, если реализация подтвердится, депутат считает резонным возбудить уголовное дело в отношении лица, осуществлявшего сбыт.

Накануне "Фонтанка" писала, что продажей билетов через "ВКонтакте" может заниматься сотрудница аппарата Николая Бондаренко Кристина Еременко.

Вице-губернатор подтвердил, что Еременко работает в его штате, однако проводить проверку поступившей информации отказался, сославшись на то, что "это должно остаться на её совести".

Изданию удалось кратко побеседовать с чиновницей, которая, впрочем, не стала признавать факт продажи билетов. Вскоре после звонка из "ВКонтакте" исчезло сообщение о продаже, а реализовавший её аккаунт - удален.

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