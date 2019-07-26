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10:25

Цивилёв просит МВД проверить продажу бесплатных билетов на парад ВМФ

фото ЗакС политика Цивилёв просит МВД проверить продажу бесплатных билетов на парад ВМФ

Петербургский парламентарий Алексей Цивилев направил обращение на имя главы ГУ МВД по городу и Ленобласти Романа Плугина с просьбой провести проверку по факту продажи бесплатных билетов на парад Военно-морского флота в Кронштадте.

В случае, если реализация подтвердится, депутат считает резонным возбудить уголовное дело в отношении лица, осуществлявшего сбыт.

Накануне "Фонтанка" писала, что продажей билетов через "ВКонтакте" может заниматься сотрудница аппарата Николая Бондаренко Кристина Еременко. 

Вице-губернатор подтвердил, что Еременко работает в его штате, однако проводить проверку поступившей информации отказался, сославшись на то, что "это должно остаться на её совести".

Изданию удалось кратко побеседовать с чиновницей, которая, впрочем, не стала признавать факт продажи билетов. Вскоре после звонка из "ВКонтакте" исчезло сообщение о продаже, а реализовавший её аккаунт - удален.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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