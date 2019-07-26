"Автодор" выбрал 6 предварительных названий для трассы М-11 "Москва-Петербург"

Компания "Автодор" определилась с шестью предварительными названиями для платной скоростной федеральной магистрали М-11 "Москва - Петербург", информирует ТАСС.

Из предложенных участниками конкурса в соцсетях вариантов в топ попали лишь следующие: "Две столицы", "Нева", "Столичная", "Радищева", "Государева дорога", "Валдай". Всего на суд публики было предложено более 170 наименований.

Победителя выберут во втором этапе конкурса: на сей раз пользователям соцсетей предстоит выбрать из шести перечисленных выше вариантов.

Наиболее популярное предложение "За шавермой/За шаурмой" в финальную выборку не попало.