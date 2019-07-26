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11:35

Глава "Агоры" просит Роспотребнадзор проверить МГИК на наличие паразитов

фото ЗакС политика Глава "Агоры" просит Роспотребнадзор проверить МГИК на наличие паразитов

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить Мосгоризбирком на присутствие там паразитов.

Желание юриста основано на заявлении члена комиссии Дмитрия Реута, который, комментируя инцидент с "вынесением" Любови Соболь на диване из стен учреждения, рассказал, что сделано это было "для того, чтобы вытрясти клопов и других паразитов". 

"Согласно п. 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.3215-14 „Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации“, в целях предупреждения возникновения и распространения паразитарных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению производственного контроля, по проведению медицинских осмотров и гигиеническому воспитанию", - поделился Чиков у себя в Telegram.

Накануне Соболь провела в Мосгоризбиркоме 12 часов. Иногда она отчитывалась в соцсетях о том, что проводит время на первом этаже и никак не препятствует работе с комиссией. После одиннадцати часов вечера охрана все-таки вынесла независимого кандидата из здания вместе с диваном, на котором она сидела. Диван позже забрали обратно в Мосгоризбирком. 

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13:54    
Давно пора, может там клоповник.

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