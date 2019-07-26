ЦИК Украины обработал 100% голосов: на выборах в Раду с отрывом победила партия Зеленского

Центризбирком Украины обработал 100% бюллетеней избирателей: на выборах в Верховную раду с внушительным отрывом победила основанная Владимиром Зеленским партия "Слуга народа", набравшая более 40% голосов. Таким образом, большинство мест в парламенте - 254 - достаются именно этой политической силе.

У "Слуги народа" - 43,16% голосов, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и кума Владимира Путина Виктора Медведчука - 13% (43 места).

На третьей и четвертой позиции - "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,18%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,1%)

Также в Раду нового созыва прошла основанная музыкантом Святославом Вакарчуком партия "Голос", набравшая более 5% голосов.