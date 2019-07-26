Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:17

"Лестница Беглова": Спустя 8 лет на "Боровой" установили нормальный подъем на платформу

фото ЗакС политика "Лестница Беглова": Спустя 8 лет на "Боровой" установили нормальный подъем на платформу

Сотрудники завода "Армалит", расположенного в непосредственной близости к железнодорожной станции "Боровая", на протяжении восьми лет, приезжая и уходя с работы, вынуждены были заниматься своеобразным "паркуром" для того, чтобы либо спуститься, либо забраться на платформу.

Однако визит временного градоначальника Петербурга Александра Беглова неожиданным образом многолетнюю проблему решил, поделились в пресс-службе "Армалита".

Рабочие посетовали врио губернатора на отсутствие лестницы. Беглов пообещал с недоразумением разобраться. Действительно, на другой день сотрудники завода смогли воочию узреть "эффект "Прямой линии" с Владимиром Путиным".

"На следующий день после визита Александра Беглова, возвращаясь с работы, сотрудники «Армалита» увидели, как работники в спецжилетах приваривают новую лестницу к платформе", - известила пресс-служба предприятия.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:56 В Архангельской области отмечают день солидарности с Шиесом

13:30 Смольный оплатил деньгами бюджета поездку на Кубу   1

13:21 В сквере Цоя появится новое общественное пространство

13:03 После обращения экоактивистов надзорные органы обратили внимание на свалку в Сестрорецке

12:55 Стариков потребовал у Пивоварова 261 тысячу рублей для своего адвоката

12:45 Житель Брянска "унизил" власть, сняв видео в поддержку оштрафованной за "неуважительный" танец девушки

12:25 Муниципал: ГИК: В Петербурге отменили отказы в регистрации 244 кандидатам в мундепы

12:17 "Лестница Беглова": Спустя 8 лет на "Боровой" установили нормальный подъем на платформу

11:55 ЦИК Украины обработал 100% голосов: на выборах в Раду с отрывом победила партия Зеленского

11:35 Глава "Агоры" просит Роспотребнадзор проверить МГИК на наличие паразитов   1

11:10 "Автодор" выбрал 6 предварительных названий для трассы М-11 "Москва-Петербург"   1

10:57 Муниципал: Горожанко обратился к Памфиловой из-за скандалов на муниципальных выборах

10:50 Прокуратура вновь предупредила москвичей о недопустимости проведения акции 27 июля   1

10:25 Цивилёв просит МВД проверить продажу бесплатных билетов на парад ВМФ

9:59 МГИК собирается подать заявление на Соболь в Следком

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru