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13:30

Смольный оплатил деньгами бюджета поездку на Кубу

фото ЗакС политика Смольный оплатил деньгами бюджета поездку на Кубу

Комитет по внешним связям 24 июля потратит 3,5 млн рублей на пятидневную поездку делегации неизвестного состава на Кубу, чтобы провести конференцию по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами, следует из данных сайта госзакупок. За саму конференцию Смольный заплатит 410 тысяч рублей. 

Визит российских участников в Кубу будет сопровождать профессиональный фотограф, которому заплатят 100 тысяч рублей из бюджета города. В эту же сумму входит организация фотовыставки, "посвященную сотрудничеству Санкт-Петербурга и Кубы". 

В рамках этой закупки комитет по внешним связям потратит 100 тысяч рублей на показ не менее трех российских кинофильмов для жителей Кубы. 

На Кубе для членов делегации устроят два круглых стола, проведение которых обойдется петербургскому бюджету в 400 тысяч рублей. В такую же сумму обойдется некое протокольное мероприятие, подробной информации о котором нет в закупочной документации. К протокольному мероприятию для членов делегации полагаются протокольные обеды и ужины, которые обошлись петербургским налогоплательщикам в 200 тысяч рублей. 

 

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13:59    
а не слишком ли их разморило?

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