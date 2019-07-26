Житель Брянска "унизил" власть, сняв видео в поддержку оштрафованной за "неуважительный" танец девушки

Житель Брянска Егор Фирсов стал очередным фигурантом дела о неуважении к власти из-за того, что записал видео в поддержку Елены Червяковой, оштрафованной ранее по этой же статье за танец на фоне памятника "Курган Бессмертия". О разбирательстве молодой человек рассказал "МБХ медиа".

"Протокол составили только вчера. Дело должны направить в суд в течении трех дней, я пока не знаю ни дат, ни каких-либо подробностей. Меня будет защищать мой отец, он юрист", - уточнил детали дела Фирсов.

21 июля он опубликовал в одном из сообществ "ВКонтакте" видеоролик, в котором жонглирует скакалкой на фоне "Кургана Бессмертия". Землячку Фирсов решил поддержать, так как считает её штраф несправедливым.

"Я глубоко уважаю ветеранов и героев ВОВ и своим видео не оскорбил никого. Люди фотографируются на этом месте. Бывает, что пьют, курят. На этом месте проводят громкие концерты, после которых остается мусор. А виноваты люди, которые пропагандируют спорт и здоровый образ жизни", - сетует юноша.

26 июня суд в Брянске оштрафовал Червякову на 30 тысяч рублей за публикацию видео, снятого напротив памятного исторического места. В её действиях суд усмотрел неуважение к обществу.

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.