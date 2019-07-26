ГИК: В Петербурге отменили отказы в регистрации 244 кандидатам в мундепы

Городская избирательная комиссия отменила 244 отказа в регистрации, которые вынесли ИКМО кандидатам в мундепы. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает пресс-служба ГИКа.

По информации Горизбиркома, в среду, 24 июля, ГИК отменил 36 отказов в регистрацию муниципальных избиркомов. Городская избирательная комиссия на месте зарегистрировала трех кандидатов, остальные 33 решения были направлены на повторное рассмотрение в ИКМО.

Напомним, муниципальная кампания в Петербурге с самого начала проходит с большими скандалами. К примеру, несколько муниципальных избиркомов скрыли от независимых кандидатов информацию о принятии решения о дате назначения выборов. Около ИКМО появлялись подставные очереди, из-за которых участники выборов не могли сдать документы.

Кандидаты в муниципальные депутаты обращались к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой отменить выборы в 25 муниципалитетах: «Екатерингофский», «Ржевка», «Черная речка», «Сампсониевское», «Гагаринское», «Звездное», «Сергиевское», «Сосновское», «Пулковский меридиан», «Введенский», «Посадский», «Чкаловское», «Петровский», «Полюстрово», «Комендантский аэродром», № 15, «Пискаревка», «Морские ворота», «Озеро Долгое», «Академическое», «Зеленогорск», «Кронверкское», «Аптекарский остров», «Светлановское», «Смольнинское» и другим.