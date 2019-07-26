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12:55

Стариков потребовал у Пивоварова 261 тысячу рублей для своего адвоката

фото ЗакС политика Стариков потребовал у Пивоварова 261 тысячу рублей для своего адвоката

Один из лидеров организации «Патриоты Великого Отечества» (ПВО) и движения «Антимайдан» Николай Стариков подал новый иск к исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову, сообщила ЗАКС.Ру представительница ответчика Анастасия Буракова.

Руководитель ПВО намерен получить 261,8 тысяч рублей в качестве судебных издержек, которые его адвокат Владимир Марков потратил во время рассмотрения предыдущего иска к Пивоварову. ЗАКС.Ру рассказывал, как Стариков, оскорбившись на посты демократа в Facebook, требовал взыскать с него 2 млн рублей. Суды встали на сторону истца, но после двух инстанций сумма компенсации была снижена до 15 тысяч рублей. 

Судебные разбирательства между Стариковым и Пивоваровым длились с марта по октябрь 2018 года. Заседание семь раз откладывали по различным причинам. Услуги своего адвоката и нотариальное сопровождение процесса истец оценил в 261,8 тысяч рублей.

- Это не просто выше, это в несколько раз выше средней цены, - прокомментировала Буракова. – Плюс представитель Старикова не предоставил расчет.

Дело уже принято к рассмотрению Василеостровским районным судом. Заседание назначено на 12 сентября.

Напомним, в постах, которые стали поводом для обращения в суд, Пивоваров нелицеприятно отзывался о Старикове и демонстрировал видеозапись, на которой лидер ПВО в разговоре с соратником признался, что часть средств, собранных на вдов и сирот Донбасса, направил на зарплату своим людям. Ни на одном из заседаний по этому делу истец не появился. Его адвокат Марков объяснил, что Старикову «эмоционально некомфортно» ходить в суд.

Также Марков заверил ЗАКС.Ру, что полученную компенсацию его доверитель намерен направить на благотворительность. По словам Бураковой, ответчик еще не перечислил истцу 15 тысяч рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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