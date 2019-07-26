После обращения экоактивистов надзорные органы обратили внимание на свалку в Сестрорецке

В мае текущего года активисты "Зеленого фронта" обратились в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности с жалобой на несанкционированное размещение отравляющих окружающую среду отходов в промзоне близ Сестрорецка.

Специалисты ведомства провели отбор проб с участка, определили класс их опасности и опросили свидетелей.

Постфактум был составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП в отношении ООО "Компакт", занимавшегося незаконным складированием мусора на участке, предназначенном для стоянки автотранспорта. Арендатор земли вызван в комитет для составления второго протокола - по ч. 2 ст. 8.7 КоАП. Дело поставлено на контроль прокуратуры.

На огороженную территорию мусоровозы систематически свозили опасные отходы производства, а именно - отработанные автопокрышки, строительный мусор.