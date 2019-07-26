В Архангельской области отмечают день солидарности с Шиесом

Жители Архангельской области консолидированно отмечают первую годовщину дня, в который было публично объявлено о строительстве мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес, передает местное издание 29.ru.

В разных городах и деревнях люди вывешивают на балконах, заборах, из окон автомобилей ставший одним из главных символов их сопротивления - ярко-красный стяг и таким образом приветствуют друг друга.

Напомним, что возле самой станции несколько месяцев существует протестный палаточный лагерь. Активистам присылают пожертвования со всей страны. Перед июньской "прямой линией" с народом президента Владимира Путина активисты Шиеса записали к нему достаточно суровое по форме и содержанию обращение с требованием остановить возведение полигона. Несмотря на то, что обращение не прозвучало в эфире, в том же месяце появились сообщения о том, что тяжёлую технику от станции отогнали.