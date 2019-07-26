Впервые снято обвинение в неуважении к Путину в социальных сетях

Житель Архангельской области, электромонтер из Котласа Дмитрий Попперек стал первым россиянином, в отношении которого закрыли дело, возбужденное по закону о неуважении к власти и касающееся его грубой критики президента Владимира Путина. Информация об этом появилась в Telegram-канале главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова. Таким образом, Попперек избавился от необходимости платить государству штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей, предусмотренный нынешним законодательством за подобные прегрешения.

В своих комментариях и постах, согласно материалам дела, активист также выразил неуважение к губернатору Архангельской области Игорю Орлову. Известно, что дело возбудили после заявления местной пенсионерки, направленного в полицию. Прекратили его из-за выявившегося отсутствия состава преступления.

Резонансный закон президент Владимир Путин подписал в конце марта.