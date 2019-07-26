Надругавшейся над символикой РФ жительнице Мордовии вынесли обвинительный приговор

Прокуратура республики Мордовия сообщила на своем сайте о том, что молодую жительницу Саранска признали виновной в надругательстве над государственной символикой. Преступлением суд счел сожжение ею флага и герба, что продемонстрировано на видеозаписи, которую она опубликовала у себя в Instagram. Решением суда ей ограничили свободу на ближайшие полгода.

Злодеяние было совершено на улице и датируется январем. Своей вины фигурант уголовного дела не признала, сославшись на то, что сожгла не настоящие флаг и герб, а предметы сувенирной продукции.

Доступ к скандальному видео в настоящее время заблокирован.