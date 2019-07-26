Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:59

Надругавшейся над символикой РФ жительнице Мордовии вынесли обвинительный приговор

фото ЗакС политика Надругавшейся над символикой РФ жительнице Мордовии вынесли обвинительный приговор

Прокуратура республики Мордовия сообщила на своем сайте о том, что молодую жительницу Саранска признали виновной в надругательстве над государственной символикой. Преступлением суд счел сожжение ею флага и герба, что продемонстрировано на видеозаписи, которую она опубликовала у себя в Instagram. Решением суда ей ограничили свободу на ближайшие полгода.

Злодеяние было совершено на улице и датируется январем. Своей вины фигурант уголовного дела не признала, сославшись на то, что сожгла не настоящие флаг и герб, а предметы сувенирной продукции.

Доступ к скандальному видео в настоящее время заблокирован.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:07    
Дура, да ещё трусливая.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:43 Телеканал "Дождь" стал бесплатным - из-за важности последних событий

18:20 Тихонова готова взять Вишневского в правительство в случае своего избрания   1

17:55 Муниципал: Прокуратура отказалась составлять протокол против председателя ИКМО "Екатерингофский"

17:45 Удальцов похвалил деятельность петербургских оппозиционеров   1

17:22 Подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой заключили под стражу   2

16:47 На реконструкцию центральной части Выборга выделили 2 млрд рублей

16:23 Муниципал: В ИКМО "Красненькая речка" уничтожили подписные листы кандидатов-самовыдвиженцев

16:16 На допросе в СК у Гудкова хотели взять образцы голоса

15:59 Замглавы ЦИК раздражен словосочетанием "независимые кандидаты"

15:28 Шульман: На московских выборах во власти нет единого центра принятия решений

14:59 Надругавшейся над символикой РФ жительнице Мордовии вынесли обвинительный приговор   1

14:39 Впервые снято обвинение в неуважении к Путину в социальных сетях   2

13:56 В Архангельской области отмечают день солидарности с Шиесом

13:30 Смольный оплатит деньгами бюджета поездку на Кубу   5

13:21 В сквере Цоя появится новое общественное пространство   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru