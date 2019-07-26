На реконструкцию центральной части Выборга выделили 2 млрд рублей Выборгу досталось 2 млрд рублей средств из федерального бюджета, выделенных на реконструкцию исторического центра, сообщил в своем Instagram руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко. "Проект позволит провести реконструкцию инженерных коммуникаций в центре города, включая восстановление квартала Сета Солберга", - выразил он свою радость, поздравив жителей. По его словам, таким образом президент Владимир Путин проявляет свою заботу о древнем северо-западном городе. Выборг, согласно официальной историографии, основан шведами не позднее 1293 года. В 2018 году с рабочим визитом город посетил министр культуры Владимир Мединский. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен