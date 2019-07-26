Подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой заключили под стражу

37-летний Даврон Мухамедов, который является главным подозреваемым по делу о громком убийстве политической активистки Елены Григорьевой, отправлен под стражу до конца сентября, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Как пишет "Фонтанка", на суде Мухамедов выступил с извинениями и пообещал больше не употреблять алкоголь.

Напомним, что преступление было совершено во дворе Пулковской улицы 21 июля. На теле убитой нашли восемь ножевых ранений и признаки удушения. По версии следствия, совместное распитие спиртного Григорьевой и подозреваемым в убийстве мужчиной привело к сильной ссоре, закончившейся трагически.

Григорьева известна своими участием в ЛГБТ-акциях и незадолго до своей насильственной смерти безрезультатно жаловалась в полицию на серьезные угрозы в свой адрес. До своего каминг-аута она вращалась в среде петербургских националистов. Некоторые ее друзья полагают, что последние могут быть причастны к убийству.