Прокуратура отказалась составлять протокол против председателя ИКМО "Екатерингофский"

Прокуратура Адмиралтейского районе не стала возбуждать дело об административном правонарушении по статье "Нарушение прав члена избирательной комиссии" (ч. 1 ст. 5.6 КоАП) против председателя ИКМО "Екатерингофский" Ксении Недбайло, сообщает в пятницу, 26 июля, "Правозащитное яблоко". С заявлением против Недбайло обратился член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Юрий Багров.

Недбайло обвинили в том, что в течение нескольких дней избирком "Екатерингофского" отказывал Багрову в доступе к документам ИКМО и к информации о работе муниципального избиркома.

"Багров и другие члены ИКМО с правом совещательного голоса — Варвара Михайлова и Динар Идрисов — не смогли подготовиться к заседанию ИКМО 13 июля, так и не увидев документы", - говорится в сообщении.

Напомним, избирательная комиссия МО "Екатерингофский" оказалась одной из самых скандальных на муниципальных выборах в Петербурге. Кандидаты в мундепы сообщали, что не могут подать документы на регистрацию из-за фейковой очереди. В один из дней работы избирком оцепили сотрудники полиции, заявившие об угрозе теракта.

13 июля ИКМО отказала в регистрации 14 кандидатам в мундепы, среди которых был руководитель петербургского штаба Навального Александр Шуршев, активисты Федор Горожанко и Полина Костылева, а также главный редактор газеты "МК в Питере" Максим Кузахметов.

Позже Горизбирком отменил отказы в регистрации и потребовал от ИКМО "Екатерингофский" повторно рассмотреть документы кандидатов в мундепы. 23 июля избирком зарегистрировал восьмерых оппозиционных кандидатов в депутаты.

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