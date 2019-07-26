Тихонова готова взять Вишневского в правительство в случае своего избрания

Кандидат в петербургские губернаторы от справедливороссов Надежда Тихонова дала большое интервью изданию Znak.com, в котором, среди прочего, посетовала на свою плохую узнаваемость у горожан. При этом не позже, чем через пять лет она видит себя полноправным начальником города. В частности, она порассуждала, каким образом сформирует городское правительство в случае своего избрания губернатором.

"У нас должно быть создано коалиционное правительство, куда бы вошли все здоровые силы Санкт-Петербурга, потому что монополизма мы уже наелись. [Борис Вишневский] мог бы смело стать стать ответственным за строительство. Жилищный блок — Алексей Ковалев. Марина Шишкина отвечала бы за культуру", - пофантазировала кандидат.

По словам Тихоновой, ее участие поможет "раскачать явку". Справедливоросс очень рассчитывает на то, что выборы пройдут в два тура.

"Я не хочу работать в команде Беглова. Он же не пойдет на мои предложения, не захочет полностью изменить правительство", - отдельно отметила женщина.

К Русской православной церкви она относится со скепсисом - так же, как и к политику Алексею Навальному, который, по словам Тихоновой, страдает некоей "ангажированностью". В свою очередь, спора о принадлежности Крымского полуострова для нее не существует - он "наш".

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