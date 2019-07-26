Телеканал "Дождь" стал бесплатным - из-за важности последних событий

Телеканал "Дождь", ранее полноценно вещавший только для обладателей платной подписки, заявил об открытии прямого эфира для всех пользователей интернета. Теперь смотреть канал в свободном доступе можно будет на официальном сайте, в официальных сообществах в соцсетях и в YouTube. Историческое решение объясняется политико-гражданскими соображениями.

"Этого требуют события, которые происходят на наших глазах. Мы знаем, что единственные силы, которые могут спасти людей от несправедливости, — публичность и открытость", - заявила генеральный директор проекта Наталья Синдеева.

По ее словам, если уровень материальной "подпитки" со стороны граждан в дальнейшем не снизится и вещание в новом формате можно будет продолжать, прямой эфир останется свободным для всех. Один день работы своего СМИ Синдеева оценила в 680 тысяч рублей.

История существования "Дождя" берет свое начало в 2010 году.