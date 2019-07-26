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18:43

Телеканал "Дождь" стал бесплатным - из-за важности последних событий

фото ЗакС политика Телеканал "Дождь" стал бесплатным - из-за важности последних событий

Телеканал "Дождь", ранее полноценно вещавший только для обладателей платной подписки, заявил об открытии прямого эфира для всех пользователей интернета. Теперь смотреть канал в свободном доступе можно будет на официальном сайте, в официальных сообществах в соцсетях и в YouTube. Историческое решение объясняется политико-гражданскими соображениями.

"Этого требуют события, которые происходят на наших глазах. Мы знаем, что единственные силы, которые могут спасти людей от несправедливости, — публичность и открытость", - заявила генеральный директор проекта Наталья Синдеева.

По ее словам, если уровень материальной "подпитки" со стороны граждан в дальнейшем не снизится и вещание в новом формате можно будет продолжать, прямой эфир останется свободным для всех. Один день работы своего СМИ Синдеева оценила в 680 тысяч рублей.

История существования "Дождя" берет свое начало в 2010 году.

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19:11    
Это сделано по лекалам ЦРУ!!!В период обострения ситуации все подрывные западные СМИ становятся бесплатными и работают на развал стран круглосуточно! Всё это уже было много раз в мировой истории!

Страница 1-ая (всего: 1)
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