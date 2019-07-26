Названы самые популярные причины отказов в регистрации кандидатам в мундепы

Объединенная пресс-служба судов Петербурга назвала самые популярные причины, по которым ИКМО отказывают в регистрации кандидатам в мундепы: дежурный член ИКМО просто отказывался принимать документы у желающих поучаствовать в муниципальных выборах; неверные данные в справке с места работы ("заместитель председателя ТСЖ", в том время как ИКМО потребовала указать "заместитель председателя правления ТСЖ"); "ИКМО все приняла, а потом что-то потеряла" и другие.

"И, конечно же, суды проверили огромное количество подписей в поддержку кандидатов. Подписи, вызвавшие сомнение у членов ИКМО, легко были прочитаны и подтверждены судьями, так как никаких исправлений не содержали", - сообщили в пресс-службе.

В петербургские суды, по состоянию на 26 июля, поступило 360 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО и ТИК. Больше всего подано заявлений с требованием об оспаривании отказа в регистрации муницпальным депутатом.