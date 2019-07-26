Председателя скандального ИКМО «Сергиевское» оштрафовали на 3000 рублей

В пятницу, 26 июля, мировой суд оштрафовал на 3000 рублей руководителя избирательной комиссии муниципального образования «Сергиевское» Елену Элконину. Суд установил, что она не исполнила решение избирательной комиссии, принятой в ее компетенции (часть 1 статьи 5.3 КоАП РФ).

Элконина понесет ответственность за два правонарушения. Каждое из них судья оценила в 1500 рублей.

Напомним, в МО «Сергиевское» до выборов допустили только представителей «Единой России» и некоторых самовыдвиженцев. Кандидаты от других партий не смогли попасть в помещение местной избирательной комиссии из-за спортсменов, которые постоянно занимали перед ними места в очередях. Внутрь не пускали даже представителей ЦИК.

Горизбирком при этом обязал сотрудников ИКМО, чтобы они приняли документы у кандидатов, но муниципальная комиссия это требование не выполнила.