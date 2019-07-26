Светов о недопуске московских кандидатов: После нас на улицы выйдут "новые злые"

Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов призвал столичную власть одуматься и пойти на справедливые, с его точки зрения, уступки оппозиции, зарегистрировав часть снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов. В противном случае политик предсказывает новый виток развившегося конфликта, в котором появится новое же действующее лицо.

"Лозунг "соблюдайте свои законы" как никогда актуален. Смотрите, сколько они уже сделали, для того, чтобы уже все - "Яблоко", Навальный, Геннадий Гудков, Яшин - объединились одной целью, самой базовой, соблюдением избирательных прав, чтобы позволить власти ненасильственно меняться", - обратился он к слушателям радиостанции "Свобода".

По его прогнозу, за нынешними оппозиционерами, если их всех разными способами грубо изолировать и не дать им политического представительства, на улицы выйдут "новые злые, которые уже не будут играть в эти бирюльки", которые будут характеризоваться неспособностью и нежеланием идти на какой-либо компромисс. Светов сохраняет надежду на благоразумие властей.

Борьба снятых с выборов московских кандидатов за свои права институциональным путем продолжилась на улицах столицы. За призывы к выходу на запрещенную 27 июля акцию получил свои привычные 30 суток административного ареста политик Алексей Навальный. Другие "смутьяны" стали свидетелями в уголовном деле о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома.