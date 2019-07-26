Сотрудники Следственного комитета явились с обысками в офис ФБК

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в микроблоге о том, что в столичный офис его организации пришли с обысками одетые в форму представители Следственного комитета. Утверждается также, что на улице стоит припаркованным полицейский автобус.

Вероятнее всего, визит связан с уголовным делом, по которому оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, не допущенные до выборов, проходят свидетелями. Дома у некоторых из них проводились следственные действия в ночь на 25 июля. 26 июля лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков сходил на допрос. Бурно протестующим политикам вменяется воспрепятствование работе Мосгоризбиркома.

27 июля в Москве планируется запрещенная властями уличная акция с требованиями допустить кандидатов, снятых из-за брака в собранных подписях, до выборов в столичный парламент.