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20:42

Невзоров рассказал об эволюции "звонкой девчонки" Памфиловой

фото ЗакС политика Невзоров рассказал об эволюции "звонкой девчонки" Памфиловой

Публицист Александр Невзоров предрек Любови Соболь, отчаянно протестующей против своего снятия с выборов в Мосгордуму, в случае ее регистрации судьбу некоторых других отечественных политиков последних десятилетий. Нынешняя глава ЦИК, по его наблюдениям, до того, как системно препятствовать допуску кандидатов до электоральных процедур, была демократом, в честности взглядов которой трудно было усомниться. Тем не менее, ее "перемолола система", которая, по мнению обозревателя, неизбежно бы расправилась схожим образом и с Соболь, если бы последнюю в нее пустили. Воспоминание прозвучало в эфире программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь"

В свое время. мы помним, до какой степени это была звонкая девчонка, была азартна и задорна в отстаивании любой правды, которая попадалась ей на пути, сколько было в ней благородного огня, красоты, насколько романтическим персонажем она на фоне всего этого кремлевского быдла казалась.

Александр Невзоров

То же самое Невзоров замечал и на примере депутатов и сенаторов, прославившихся в последние годы своими реакционными и запретительными законодательными инициативами - Ирины Яровой и Елены Мизулиной. Начинали эти женщины, по его уверению, фактически как правозащитницы.

В июле Любовь Соболь объявила голодовку, которую намерена держать до того момента, пока Центризбирком ее не зарегистрирует.

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