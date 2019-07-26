В штаб Яшина пришли с обыском

В предвыборный штаб незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Ильи Яшина вечером 26 июля пришли с обыском. Об этом сообщил сам политик в своем Twitter.

"Даже не пытаются скрывать, что это уголовное дело политически мотивировано. Наглое и противозаконное давление на оппозицию в разгар избирательной кампании", - написал Яшин.

Уголовное дело, которое упоминает политик, возбуждено по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательных комиссий) в отношении неустановленного круга лиц.

Обыски также проходят в Фонде борьбы с коррупцией, также сообщалось, что силовики приходили домой к зарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Дмитрию Клочкову и незарегистрированному Константину Янкаускасу.

Ранее, в ночь с 24 на 25 июля, обыски прошли в квартирах у снятых с выборов политиков Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Они проходят свидетелями по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома.