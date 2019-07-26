В Москве задержали активистов за листовки митинга 27 июля

Полиция задержала за распространение листовок о протесте против снятия с выборов независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пятерых человек, стоявших в пикетах. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на активиста Алексея Миняйло.

Задержания прошли у станций метро "Трубная" и "Выхино". Среди отправленных в автозак - один несовершеннолетний. Задержанных везут в отдел полиции по району Выхино-Жулебино и ОВД "Мещанское".

27 июля в Москве планируется митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. Акция не получила согласования властей. За несколько дней до митинга с обысками и повестками на доспрос правоохранители нагрянули к ряду оппозиционных политиков, в числе которых Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие.