ИКМО "Смольнинское" нашла новые недействительные подписи у кандидатов от оппозиции

Избирательная комиссия МО "Смольнинское" не зарегистрировала кандидатами в муниципальные депутаты двух самовыдвиженцев, поддержанных штабом Навального, Дарью Старцеву и Дениса Михайлова.

По словам Старцевой, избирком, который по требованию Горизбиркома 26 июля должен был повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов, обнаружил новые недействительные подписи в подписных листах двух кандидатов.

ИКМО "Смольнинское" в начале июля отказала в регистрации Старцевой и Михайлову, сославшись на то, что пять подписей в подписных листах не совпадают с базами МВД. Кандидаты обратились с жалобой в Горизбирком. 25 июля ГИК аннулировал решение муниципального избиркома, признав ответ МВД не надлежащим образом оформленным.

Старцева рассказала, что члены рабочей группы не взяли во внимание "решение о ненадлежаще оформленной справке МВД и копии паспортов избирателей, оставивших подписи за кандидатов".

Как рассказал ЗАКС.Ру Михайлов, рабочая группа избиркома приложила некую графологическую экспертизу, которая была изготовлена меньше чем за сутки. На основании этой экспертизы ИКМО "Смольнинское" вычеркнула у Старцевой 7 подписей, а у Михайлова - 8.

"Они на свое усмотрение находили небольшие помарки в подписном листе. Например, ручка немного утолщилась при заполнении подписного листа. В итоге признали весь подписной лист недействительным", - рассказал Михайлов.

Старцева и Михайлов в ближайшее время планируют обратиться в суд, чтобы оспорить решение ИКМО "Смольнинское".