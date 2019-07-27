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0:06

Организатора митинга за честные выборы в Петербурге задержали

фото ЗакС политика Организатора митинга за честные выборы в Петербурге задержали

Полиция вечером 27 июля задержала активиста движения «АгитРоссия» и одного из организаторов митинга  «Против произвола на выборах» Павла Иванкина. Как сообщает "ОВД-Инфо", инцидент произошел после собрания оргкомитета акции.

К нескольким участникам оргкомитета подошли полицейские с требованием предъявить документ. У Иванкина не было с собой паспорта, и его доставили в 21-й отдел полиции. По данным СМИ, в отделе активиста распрашивали о нелестных словах, которые он произносил о президенте России Владимире Путине на митинге 24 июля. В итоге Иванкина отпустили из отдела без протокола. 

Митинг против фальсификаций на выборах прошел в Петербурге 24 июля на площади Ленина. На нем присутствовало около 4 тысяч человек. О том, как прошел митинг можно прочитать в материале ЗАКС.Ру

 

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