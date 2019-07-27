Визиты силовиков к московским оппозиционерам продолжились

В преддверии запрещенной протестной акции в Москве, цель которой - добиться допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, у людей, близких к Фонду борьбы с коррупцией, продолжились обыски. В ночь на 27 июля после обыска у себя дома задержали политика Илье Яшина, о чем стало известно из микроблогов.
Утром 27 июля об обысках у себя дома сообщили московский политик Юлия Галямина, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов (к нему применили грубую силу) и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о готовящихся провокациях.
Накануне, помимо Яшина, следователи приходили в офис ФБК и в дома к родственникам оппозиционеров Константина Янкаускаса и Дмитрия Клочкова.
За призывы к выходу 27 июля на улицы Навальный отбывает 30-суточный административный арест.
Изымают технику, мою доверенность на Навального(!) и сейчас обоих повезут на допроси в СК— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 27 июля 2019 г.