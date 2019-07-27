Яшина увезли в полицию

Политик Илья Яшин, одно из главных действующих лиц продолжающихся московских политических протестов, скорее всего, не сможет принять участие в запрещенной столичными властями акции 27 июля. Как сообщил он ночью в Facebook, после домашнего обыска его задержали и увезли на край города в отдел полиции вооруженные люди в масках. Он ожидает административного ареста.

"Изъяли в итоге лишь одну книгу: художественная литература, на обложке следователь разглядел слово «революция». Хотели забрать и брошюру «План Путина» 2007 года, но в итоге передумали", - рассказал он.

Свой короткий текст политик закончил традиционным лозунгом оппозиции - "Россия будет свободной".

26-27 июля к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы и их родственникам массово приходили и продолжают приходить с обысками силовики.